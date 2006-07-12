Италию лишат чемпионского титула?

Грубость Марко Матерацци по отношению к Зинедину Зидану может дорого обойтись Италии: правила, принятые ФИФА, предусматривают серьезные штрафы за оскорбления. Однако до сих пор Международная федерация футбола не имеет доказательств вины итальянского защитника.



До сих пор остается неясным, что крикнул Матерацци своему сопернику Зидану. Специалисты по чтению по губам утверждают, что итальянец обозвал капитана французской сборной "сыном проститутки-террористки" и добавил: "Проваливай". Другие утверждают, что Матерацци дважды назвал сестру Зидана проституткой.

Матерации опровергает это, но признает, что действительно нагрубил французу. Он ненадолго схватил Зидана за футболку, после чего француз снисходительно посмотрел на него и сказал, что отдаст Матерацци футболку после матча, если тот захочет. "На это я нагрубил ему, это правда".



Если будет доказано, что 32-летний итальянец оскорбил Зидана, то ему и его команде грозят серьезные последствия, сообщает InoPressa со ссылкой на Der Spiegel.

В марте этого года на одной из конференций ФИФА установила новые штрафы за расизм. Статья 55, часть 4 дисциплинарного кодекса ФИФА предусматривает жесткие штрафы за поведение игроков, официальных лиц футбольных союзов, клубов и даже зрителей, в котором будет усматриваться дискриминация по расовому признаку, вплоть до дисквалификации команды.



В части первой этой статьи речь идет об уничижительных, дискриминирующих и оскорбительных высказываниях о расе, цвете кожи, языке, религии или происхождении.



В случае если ФИФА найдет неоспоримые доказательства вины Матерацци и будет рассматривать сказанное им на поле в соответствии с дисциплинарным кодексом, итальянская сборная может быть лишена титула чемпиона ЧМ-2006. Об этом говорится в последнем предложении этой части статьи.



Однако пока ФИФА не спешит выдвигать обвинения против Матерацци. "У нас пока нет доказательств. Сначала мы должны выяснить обстоятельства дела. Все остальное – это слухи и домыслы", – заявил пресс-секретарь ФИФА Андреас Херрер в интервью SPIEGEL ONLINE. А пока существуют только доказательства вины Зидана. "Против него будет начато дисциплинарное производство", – добавил Херрер.