Китаец установил мировой рекорд на 110 метров с барьерами

За 12, 88 секунды Лиу Ксианг преодолел дистанцию 110 метров с барьерами на Супер Гран-при в Лозанне. Предыдущий рекорд он улучшил на 0,03 секунды, передает «СпортОнлайн»

У женщин на стометровке не было равных легендарной Мерион Джонс – 10,94 секунды. Это уже вторая ее победа за последние три дня. На парижском этапе золотой лиги Джонс была быстрее на две сотых.

Со скромными 4 метрами и 90 сантиметрами, но без сверхусилий, выиграла очередной старт рекордсменка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Швейцарцы не стали свидетелями 20-го мирового рекорда россиянки. Все три попытки на высоте 5 метров 2 сантиметра оказались неудачными.

Лучшей из украинок в Лозанне была Ирина Михальченко, которая в секторе для прыжков в высоту была четвертой.