Касамайор готов «потяжелеть»

Экс-чемпион мира в первом легком весе Хоэль Касамайор, победивший в своем последнем поединке Ламона Персона, продолжает вызывать на бой чемпиона WBC в легком весе Диего Корралеса, с которым встречался уже дважды, выиграв первый поединок и уступив во втором. «Послушайте, ему должно быть уже самому неприятно столько бегать, — заявил Касамайор. — У него нет причин не встречаться со мной. Его бой с Хосе Луисом Кастильо сорвался, и сейчас он в поисках хорошего оппонента. Так как насчет меня? Он знает, что случится, если он встретится со мной. Я дал ему реванш, а он боится дать мне мой. Хватит бегать от меня! Я ни от кого не бегал, и никогда не буду».

Касамайор подтвердил, что отлично чувствует себя в легком весе, но если в ближайшее время он не сможет выйти на титульный бой, кубинец изъявляет желание перейти в первый полусредний вес и там встретиться с Рикки Хаттоном или Мигелем Котто. «Я встречусь с кем угодно и когда угодно, — еще раз подтвердил серьезность своих намерений Касамайор. — Посмотрите на мою карьеру. Я встретился со всеми, кто в тот момент был на вершине. О бое с Кастильо я узнал за три недели. Корралес меня просто боится. Пускай он просто отправит мне предложение, и этот бой состоится!»

В последнее время кубинец снова начал сотрудничать со своим старым тренером Роджером Бладуорсом, который тренировал Касамайора в течение его первых 15 боев на профессиональном ринге. «Роджер и я работали вместе в начале моей карьеры, — рассказал Касамайор. — И все было на уровне. Он был моим тренером, пока я работал с компанией Main Events. Он хороший специалист, и вместе у нас отличная команда. Сейчас даже лучше, потому что его испанский стал лучше, а я вырос как боксер».

Поверенный Касамайора Луис Де Кубас также сообщил, что телеканал HBO все еще заинтересован в поединках кубинца. «Люди с HBO предлагали бой с Хоаном Гузманом, но деньги были смешными, — рассказал Де Кубас. — Мы заработали бы даже меньше, чем за бой с Алмазбеком Раимкуловым, когда Хоэля обокрали и выставили ничью. Я бы хотел увидеть его бой с чемпионом WBO в первом легком весе Хорхе Барриосом, если это возможно. Но Хоэль хочет Корралеса».

После победы техническим нокаутом над Персоном Касамайор прямо с ринга обратился к Корралесу с предложением устроить третий бой. «Ты не получишь боя со мной с такими выступлениями, — ответил Корралес, находившийся в студии ESPN в качестве комментатора. — Иди и выиграй титул. Добейся хоть чего-нибудь, и помни, что именно я отобрал у тебя твой чемпионский пояс», пишет AllBoxing.Ru