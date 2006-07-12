Дзамброттой интересуются «Барселона» и «Челси»

Принадлежащий "Ювентусу" чемпион мира-2006 Джанлука Дзамбротта является предметом пристального интереса со стороны "Барселоны" и "Челси". Об этом заявил агент футболиста Джованни Бонелло.

"Барселона" провела переговоры с "Ювентусом", но мы дали понять, что не намерены решать дальнейшую судьбу Дзамбротты, пока не определится, что будет с "Ювентусом" по итогам расследования коррупционного скандала", - отметил Бонелло.

Помимо "Барсы" и "Челси" на Дзамбротту претендуют "Реал" и "Милан", передает «Спорт-Экспресс»