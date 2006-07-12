Липпи ушел из сборной

Марчелло Липпи решил уйти с поста тренера сборной Италии, которую он привел к триумфу на чемпионате мира в Германии. 58-летний специалист сегодня встретился с вице-президентом Футбольной федерации Италии Джанкарло Абете, после чего объявил о своем решении покинуть пост наставника национальной команды, передает «Спорт-Экспресс»

"Я приобрел удивительный опыт в профессиональном и человеческом плане, работая с группой классных футболистов. Кроме того, у команды был отличный тренерский штаб. Но я решил уйти из сборной Италии, о чем и сообщил Абете", - рассказал Липпи.