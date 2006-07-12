Выпущен в эфир хит-парад грубых фолов Матерацци

Британский спортивный телеканал Sky Sports выпустил хит-парад самых грубых фолов защитника сборной Италии Марко Матерацци. Подборка английских телевизионщиков состоит из пяти моментов клубной карьеры Матерацци. Лидером своеобразного хит-парада стал удар защитника сборной Италии в пах Андрею Шевченко 13 мая прошлого года. В том эпизоде Матерацци сначала толкнул Андреа Пирло, а когда в борьбу вступил капитан сборной Украины, Марко нанес ему удар, пишет «Спорт-Экспресс»

Пятое место занял грубый подкат защитника (14 ноября 2004 года) против игрока "Кальяри" Антонио Лангеллы. На четвертой строчке - удар шипами в икроножную мышцу нападающего "Порту" Бенедикта Маккарти (23 февраля 2005 года). Маккарти вел единоборство с другим игроком "Интера", когда подбежавший Матерацци выполнил свой прием. Тройку открывает фол Матерацци против украинца Андрея Шевченко (13 мая 2003 года). Марко проиграл форварду "Милана" борьбу "плечо в плечо", но, падая, успел ударить его ногой в область шеи. На втором месте - прыжок двумя ногами в корпус Джанлуиджи Лентини (7 июня 1998 года).