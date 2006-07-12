Мать Зидана требует отрезать гениталии Матерацци

Малика Зидан, мать бывшего капитана сборной Франции Зинедина Зидана, удаленного во время финального матча ЧМ-2006 за удар головой в грудь итальянца Марко Матерацци, безоговорочно одобряет поступок своего сына. Как сообщает британское издание Mirror, мать футболиста считает, что Зидан защищал ее честь, оскорбленную словами итальянца.



"Мой сын защищал честь своей семьи, - уверена Малика. - Я презираю Матерацци, если он действительно сказал обо мне то, что, как говорят, он сказал. В таком случае, я бы хотела, чтобы ему отрезали яйца и принесли их мне на тарелке. Такие вещи нельзя говорить ни на футбольном поле, ни за его пределами, и мне плевать, что это был финал чемпионата мира".



По одной из многочисленных версий, Матерацци в ходе короткого диалога между ним и Зиданом, назвал мать соперника "шлюхой-террористкой". Сам итальянец еще в понедельник опроверг это обвинение, сказав, что мать для него - самое святое в жизни.



Малика Зидан отметила также, что в их семье все расстроены тем, каким образом завершилась карьера Зинедина. "Жаль, что его удалили. Зато он отстоял свое достоинство - есть вещи, которые имеют гораздо большее значение, чем футбол", - подчеркнула мать футболиста, передает «Лента.ru».



Сегодня Зидан должен дать интервью французскому Canal+. В нем он пообещал рассказать о конфликте с Матерацци, в частности о том, какие именно слова соперника заставили его ударить итальянца головой в грудь.