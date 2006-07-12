Курамагомедов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Единственный россиянином, завоевавшим золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по греко-римской борьбе, который завершился в венгерском Сомбатели, стал ростовчанин Заур Курамагомедов, выступавший в весовой категории до 55 кг. Об этом сообщил старший тренер юниорской сборной России олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян.

«Кроме золота Курамагомедова, который не является родственником известного российского борца вольного стиля Курамагомеда Курамагомедова, на счету команды две серебряные медали - Александра Чехиркина (до 66 кг) и Антона Ботева (до 120 кг), и две бронзовые - Романа Марченко (до 96 кг) и Заура Карежева (до 84 кг), - рассказал Мнацакан Искандарян. - В итоге сборная России заняла третье командное место вслед за турками и украинцами. Конечно, рассчитывали на большее.

Правда, в Венгрию полетел, по сути, второй состав. Первые номера юниорской сборной в это время пробовали силы в Москве на турнире Поддубного. Таково было специальное решение тренерского совета. Учитывая неизбежные сгонку веса и акклиматизацию у лидеров команды, не осталось бы сил на чемпионат мира в Гватемале, который пройдет всего через полтора месяца», пишет «Советский Спорт»