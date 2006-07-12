Пуэрте скостили срок с 8 до 2 лет

Во вторник было оглашено решение Арбитражного спортивного суда в Лозанне по делу аргентинского теннисиста Мариано Пуэрты. Согласно решению суда, срок дисквалификации Пуэрты за употребление допинга составит два года и его отсчет начинается с момента обнаружения препарата, передает «Советский Спорт»

Напомним, что допинг в организме Пуэрты был обнаружен 5 июня 2005 года, сразу после финала «Ролан Гаррос», в котором аргентинец проиграл Рафаэлю Надалю. Согласно правилам Международной теннисной федерации Пуэрта, для которого этот проступок стал уже вторым, был дисквалифицирован на восемь лет.

Однако арбитражный суд принял во внимание факт, что допинг попал в организм Пуэрты по случайному стечению обстоятельств, когда он отпил воды из стакана, в котором его жена разводила лекарство «Эффортил», где содержался запрещенный препарат «Этилефрин».

Таким образом, двухлетний срок дисквалификации Пуэрты истекает 7 июня 2007 года, после чего теннисист сможет вернуться на корт.