Садовой угрожает пожизненная дисквалификация

Дисквалификация олимпийской чемпионки в метании диска Натальи Садовой, у которой оказалась положительной допинг-проба "А", взятая после победы на турнире в голландском Хенгело 28 мая, может оказаться - пожизненной, передает «СпортОнлайн»

По правилам Международной федерации легкой атлетики (IAAF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортсмен, повторно уличенный в применении запрещенных препаратов, дисквалифицируется пожизненно.

В 2001 году на чемпионате мире в Эдмонтоне в организме Натальи Садовой был обнаружен запрещенный препарат кофеин. Вскоре WADA исключила кофеин из списка запрещенных веществ. Садова официально осталась чемпионкой мира, но не получила призовые за победу в размере 60 тыс. долларов. Таким образом, с формальной точки зрения, на чемпионате мира-2001 Наталья Садова была уличена в применении запрещенных препаратов.

Сейчас, после второго случая нарушения правил допинг-контроля, Наталья Садова согласно правилам IAAF и WADA, должна быть дисквалифицирована пожизненно. И все теперь будет зависеть от позиции WADA и действий Всероссийской федерации легкой атлетики.