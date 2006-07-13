Зидан извинился и открыл правду

Капитан сборной Франции Зинедин Зидан публично извинился за свой неспортивный поступок в финальном матче чемпионата мира по футболу.



Выступая в среду вечером в эфире французского телеканала "Каналь плюс", он объяснил, что нанес защитнику итальянской команды Марко Матерацци удар головой в грудь, поскольку итальянец "очень жестоко оскорбил его".



Как заявил Зидан, Матерацци произнес очень жесткие слова, оскорбившие его мать и сестру.

"Это было очень личное, это затрагивало мою маму, мою сестру", - заявил Зидан, который при этом отказался точно воспроизвести слова итальянца.



"Он (Матерацци) произнес очень жесткие слова, причем повторил их несколько раз. Когда вы слышите такое один раз, вы пытаетесь уйти. Именно это я пытался сделать, я уходил, но если вы слышите эти слова второй, третий раз, то..." - сказал Зидан, передает «РИА«Новости».