Финал ЧМ по футболу может быть переигран

Финальный матч чемпионата мира по футболу в Германии, в котором сборная Италии по пенальти обыграла французов (5:3), может быть переигран, в том случае, если французский юрист Меана Муху докажет свою правоту.



Как сообщает Софийское информационное агентство, Муху намерен аннулировать результат главного матча ЧМ-2006 по причине несправедливого удаления капитана сборной Франции Зинедина Зидана. Юрист собирается обратиться во французский суд с целью задать единственный вопрос четвертому арбитру финальной игры - испанцу Луису Медине Канталехо, который увидел нелицеприятный поступок Зидана по отношению к Марко Матерацци и просигнализировал об этом главному судье Орасио Элисондо (Аргентина).

"Судебный процесс может начаться только в том случае, если будет доказано, что Канталехо увидел этот инцидент не собственными глазами, а благодаря видеоповтору, что запрещено правилами", - отметил Меана Муху.



В начале второго дополнительного тайма итальянский защитник Марко Матерацци сказал что-то лидеру сборной Франции Зинедину Зидану. Тот отреагировал незамедлительно: он сильно "боднул" Матерацци в грудь, после чего итальянец рухнул на газон как подкошенный. В итоге главный арбитр встречи, посоветовавшись с резервным судьей, показал Зидану красную карточку.



Согласно заявлению Международной федерации футбола (ФИФА), Канталехо сообщил, что видел этот эпизод воочию и не пользовался видеоповтором. Вместе с тем, другие участники матча, например, главный тренер сборной Франции Раймон Доменек, свидетельствуют об обратном.



"Если четвертый арбитр использовал запрещенные методы судейства, логичным решением было бы назначить переигровку финала", - заявил Муху, передает «РИА«Новости» .