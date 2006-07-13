Путин подписал Закон о спортивном паспорте

Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", принятый Госдумой 30 июня 2006 года и одобренный Советом Федерации 7 июля.



Закон предусматривает ввести оформление на спортсмена спортивного паспорта, который будет являться документом единого образца, удостоверяющим спортивную принадлежность и спортивную квалификацию спортсмена, сообщает РИА "Новости".



Федеральный закон устанавливает перечень сведений, содержащихся в спортивном паспорте, и порядок их распространения. Наличие спортивного паспорта обязательно при переходе спортсмена, являющегося гражданином Российской Федерации, из одной российской физкультурно-спортивной организации в другую, говорится в справке к закону.



Спортсмен, на которого не оформлен спортивный паспорт (за исключением случаев его неоформления по независящим от спортсмена причинам), не допускается к участию во всероссийских спортивных соревнованиях.



Порядок ведения спортивного паспорта, основания его оформления и выдачи спортсмену устанавливаются положением о спортивном паспорте, которое утверждается в порядке, определяемом правительством России, передает «Газета.Ru».