Российский предприниматель Виктор Вексельберг через подконтрольную ему группу компаний Renova и входящую в нее фирму Gulgong заключил контракт с федерацией футбола Аргентины (АФА). Согласно этому соглашению Вексельберг выплатит АФА 18 миллионов долларов, получая права на организацию ближайших 24 товарищеских матчей сборной Аргентины.



Контракт рассчитан на срок до 2011 года. Договоренность об этом соглашении была достигнута в конце мая нынешнего года в Италии, где сборная Аргентины проводила последний этап подготовки перед чемпионатом мира в Германии.



Свои подписи под документом поставили, с одной стороны руководитель АФА Хулио Грондона, а с другой, глава Gulgong Игорь Ахемеров. Аргентинские СМИ утверждают, что из-за условий этого контракта отказался продолжать работу на посту главного тренера национальной команды Хосе Пекерман.

Фирма Gulgong получила право организации 24 товарищеских матчей сборной Аргентины вне пределов страны. Именно представители этой фирмы будут выбирать места проведения матчей и тренировок, гостиницы и транспортные средства, на которых будет передвигаться команда. Все права на телетрансляции поединков также получила Gulgong.



Десять из 24 матчей сборная Аргентины обязана провести основным составом, семь матчей – вторым составом, и оставшиеся семь – экспериментальным составом. АФА и Gulgong уже составили список из 30 футболистов, как минимум семь из которых обязаны выходить на поле в каждом матче. По словам представителей аргентинской федерации, российская фирма тем самым застраховывает себя от того, чтобы в каком-нибудь товарищеском матче не приняла участие, например, молодежная сборная под видом взрослой.



За каждый матч сборной Аргентины АФА получит от Gulgong по 750 тысяч долларов, причем половина этой суммы будет выплачена наличными. Первый из товарищеских матчей "альбиселесты" состоится 16 августа, когда аргентинцы в ЮАР сыграют со сборной этой страны. Как известно, в 2010 году в ЮАР состоится очередной чемпионат мира по футболу, передает «Лента.ru».