Олимпийский чемпион Берестов дисквалифицирован

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение дисквалифицировать российского штангиста, олимпийского чемпиона 2004 года в весовой категории до 105 кг Дмитрия Берестова за употребление допинга на два года, передает агентство «Весь спорт». Об этом сообщила директор IWF Агнеш Лукашфалви.



«Наличие в организме Дмитрия Берестова запрещенных препаратов показала проба, взятая во время внесоревновательного допинг-контроля на тренировочном сборе сборной России 5 апреля. Контрольная проба «В», проведенная 13 июня в лаборатории в Кельне, факт нарушения подтвердила. В организме Берестова был обнаружен простанозол (полное название: пять-альфа-андростано-3,2-спиразол-17- один), причем в очень, очень большой концентрации. Этот препарат относится к группе анаболических стероидов и способствует наращиванию мышечной массы. Исполком IWF, рассмотрев это дело, принял решение, в соответствие с действующими правилами, как внутренними, так и Всемирного антидопингового агентства, дисквалифицировать его на два года. Дисквалификация вступила в силу с момента забора био-пробы - то есть с 5 апреля 2006 года», - рассказала Агнеш Лукашфалви, передает «Советский Спорт».