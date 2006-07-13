Валуев: Мне надоели назойливые журналисты

Чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев сказал о том, что свой следующий бой, он, скорее всего, проведет поздней осенью, о том, что никакую психиатрическую экспертизу он не проходил. Об этом и о многом другом Валуев рассказал в интервью «Новым Известиям», фрагменты которого передает «Советский Спорт»…



– Николай, после своего последнего боя с Оуэном Беком, в котором вы защитили чемпионский титул, вы практически не были в родном Санкт-Петербурге. Как проводили время?



– После боя в Ганновере отдыхал с семьей – с сыном, женой и мамой. Мы были на Кипре. Кстати, это наш первый совместный отдых за последние годы. Все прошло прекрасно – мы много купались, побывали на экскурсии в подводной лодке, ловили с сыном рыбу. У Гриши это был первый улов, и эмоции его просто переполняли. Причем он поймал на удочку довольно большую рыбину. Так что крещение прошел – в будущем буду брать его с собой на рыбалку.



– А на охоту удалось сходить?



– Пока нет. Может быть, получится сделать это в ближайшее время с немецкими друзьями. В прошлом году одна немецкая семья пригласила меня с тренером на охоту. Это было незадого до боя с Ларри Дональдом. С тех пор мы поддерживаем дружеские отношения. Немецкие охотники постоянно посещают мои бои, а я иногда наведываюсь в их охотничья угодья.



– Какие ружья предпочитаете?



– Фирмы «Зауэр». Они издавна ценятся в России. Очень много ружей этой марки попало в Россию еще после Второй мировой войны. Уверен, любой охотник хотел бы иметь в своем арсенале знаменитый «тройник» от «Зауэра», который славится кучным и резким боем.



– Что вас привлекает в охоте?



– Думаю, каждому человеку необходимо периодически отвлекаться от своих будничных проблем. Лично для меня лучшего способа это сделать, чем охота и рыбалка, нет. Мне нравится сам процесс. Все начинается с того момента, когда я собираюсь. С этой минуты полностью отключаюсь от внешнего мира. И до того, пока не вернусь домой, для меня не существует ни мелких, ни глобальных проблем.



– Интересно, как супруга относится к вашему пристрастию?



– Абсолютно нормально. Некоторые болеют за футбольные клубы и свободное время проводят на стадионе или возле телевизора. Я хожу на охоту.



– Николай, а как и где вы познакомились с женой Галиной?



– На дне рождения у друга. Тогда мы обменялись телефонами, затем года два присматривались друг к другу. Поженились мы в 2000 году.



– Большое чувство к будущей супруге вспыхнуло с первого взгляда?



– Нет, гораздо позже. Когда именно, не скажу. Но на момент свадьбы я точно знал, что люблю эту женщину, буду носить ее на руках, она мне родит детей и будет им хорошей матерью. Когда родился Гришка, я еще раз убедился в своей правоте.



– После завоевания чемпионского пояса ваше имя постоянно мелькает в прессе. Слышал даже, что иногда вы весьма неохотно идете на контакт с журналистами. Мы вам надоели?



– Мне надоели назойливые журналисты. Но есть в вашей среде и люди, общение с которыми вызывает больше приятых, нежели негативных эмоций. С журналистами, которые задают интересные вопросы, мне приятно общаться. К сожалению, далеко не все пишут правду. В последнее время чего только про себя не приходилось читать. К примеру, что мне квартиру подарили. Но это не соответствует действительности. За свою квартиру в Питере я заплатил все, как говорится, до копейки.



– Еще где-то прошла информация, что вы собираетесь принять немецкое гражданство.



– Но это же просто смешно. Ну, побывал я на Кипре. Мне там очень понравилось. Хочу снова посетить эту страну. Что же мне сразу принимать ее гражданство? Я горжусь, что выступаю под российским флагом. Меня иногда упрекают, что, подписав контракт с немецким менеджером, я, дескать, соблазнился хорошими условиями. Но это не так. Просто в Германии профессиональный бокс намного дальше продвинут, чем в России. Прежде всего, там намного проще обстоит дело со спарринг-партнерами. В России мне долгое время приходилось вариться в «собственном соку». Сильно не хватало хороших спаррингов. Поэтому, чтобы выйти на новый уровень, мне просто необходимо было проводить предбоевую подготовку в Германии. Что касается тренировочных сборов, то их я по-прежнему провожу в Санкт-Петербурге. Для этого у нас созданы отличные условия.



– Сейчас на слуху история с избиением охранника автостоянки. Дело даже дошло до суда.



– Здесь тоже много перегибов. Вот, например, недавно написали, что меня заставили пройти психиатрическую экспертизу. Это неправда. Была назначена экспертиза, цель которой – выяснить, откуда у потерпевшего возникли повреждения, зафиксированные в протоколе первого осмотра. Действительно ли это результат побоев и побоев, нанесенных мной? Я тоже приму участие в этой экспертизе – у меня измерят силу удара. Кстати, потерпевший указывает на то, что ему было нанесено не менее 40 ударов, причем не только руками, но и ногами.



– В последнее время супертяжеловесы с постсоветского пространства заняли в мировом боксе ведущие позиции. Как вы считаете, в чем кроется секрет этого небывалого доселе успеха?



– А никаких секретов в принципе и нет. Просто пришло наше время. Это должно было когда-то произойти. В профессиональном боксе сейчас рождается симбиоз союзной и западной школ бокса. Те боксеры, которым удалось «впитать» в себя все лучшее от советской школы, сейчас выходят на Западе на первые роли. Пользуясь случаем, хочется пожелать удачи нашему соотечественнику Олегу Маскаеву, которому в августе предстоит бой с Хасимом Рахманом за чемпионский пояс по версии WBC.



– А вы когда начнете подготовку к следующему поединку?



– Не будем заглядывать далеко вперед. Недавно я перенес вторую в этом году операцию на коленях. В феврале – на правом, а этим летом – на левом. Пока прохожу реабилитацию в Берлине. Так что следующий бой, возможно, состоится поздней осенью. Не исключено, что в США. Имя соперника еще не известно.



– Чем занимаетесь в свободное время?



– Если честно, то свободного времени в последние годы практически не было. Во время подготовки к боям его вообще нет. А после боев стараюсь как можно больше времени уделять семье. Недавно ходил с Гришей в луна-парк. Кроме того, в свободное время стараюсь заниматься своим сайтом. Очень хочется, чтобы до людей доходила достоверная информация. Много читаю или смотрю фильмы на DVD.



– И что прочитали в последнее время?



– Перед боем с Беком читал книгу генерала Куликова «Тяжелые звезды», которую он мне подарил. Там рассказывается о недавней российской истории, о тех временах, когда генерал был министром внутренних дел. Когда лежал в больнице после операции, мне подарили две книги Дэна Брауна.