«Тур де Франс»: у Гончара отобрали майку лидера

На многодневке "Тур де Франс" прошёл 10 этап, который стал первым горным этапом велогонки. После 10 этапа украинец Сергей Гончар потерял 1 место в генеральной классификации, а вместе с ним уступил и желтую майку лидера.



Гончар и его одноклубники по "Т-мобиле" уверенно начали этап, но не смогли удержаться в лидерах сложного этапа. В итоге Сергей занял сегодня 56 место, зато наш спортсмен полноценно отработал в команде и не смотря на статус лидера выполнял сегодня всю черновую работу.



Победителем 190-километрового 10-го этапа стал испанец Хуан Мигель Меркадо, который выиграл на финише у Кирила Десселя из команды "AG2R". Дессель сегодня возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс", Меркадо занимает 2 место, Сергей Гончар переместился на 3 место. Отставание Гончара от лидера составляет 3.45 минуты, передает «Наш спорт».