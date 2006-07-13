Клуб «Арсенал» отдают по дешевке?

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выставила на продажу футбольный клуб "Арсенал-Киев" и объявила о приеме предложений на покупку принадлежащей городу части в размере 80% уставного фонда клуба.



По словам начальника главного управления по физической культуре и спорту Киевской городской государственной администрации Ростислава Карандеева, стартовая стоимость клуба еще не определена. Она станет известна 13 июля после заседания мэрии.



Таким образом киевская власть решила сократить затраты бюджета. По словам Карандеева, на поддержку клуба в этом году выделено 32 млн. грн. По мнению экспертов, "Арсенал" вряд ли привлечет внимание бизнесменов, которые уже владеют футбольными клубами, поскольку правила Союза европейских футбольных ассоциаций не позволяют двум клубам одного владельца играть в европейских турнирах. Поэтому, скорее всего, за клуб удастся получить только цену его балансовой стоимости, а именно 760 тыс. грн.



Добавим, что ФК "Арсенал-Киев" был создан 19 октября 2001 года на базе клуба ЦСКА Министерства обороны по инициативе предыдущего мэра столицы Александра Омельченко, передает «Наш спорт».