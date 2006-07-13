Матерацци признался, что оскорблял сестру Зидана

Защитник итальянской сборной Марко Матерацци не отрицает, что в ходе финального матча чемпионата мира по футболу он оскорбил сестру французского капитана Зинедина Зидана. Это признание он сделал в интервью газете Corriere della Sera.



На вопрос, содержали ли его слова расовые оскорбления, Матерацци ответил: "Я не сказал ничего, что имело бы отношение к религии, политике или расизму, как и не было оскорблений в адрес его матери. Я никогда в жизни не стал бы никого оскорблять, с помощью оскорблений матери человека. Кроме того, я не знал, что мать Зидана лежит в больнице, я желаю ей скорейшего выздоровления", - признался Матерацци.

"Зидан знает, что я говорил и чего не произносил. Я его очень ценю, я его почитаю за всё, что он делал на футбольном поле", - утверждает итальянский защитник.



Он уверяет также, что не ожидал от Зидана удара головой, "потому что никто в мире не мог ожидать этого от Зидана".



Итальянец считает, что отнимать у Зидана награду - звание лучшего футболиста этого чемпионата было бы несправедливо: "Он совершенно справедливо её заслужил всем тем, что он сделал, его нельзя судить по одному эпизоду", сообщает «РИА«Новости».