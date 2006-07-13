Адвокаат был в шоке от приема в Москве

Матч ФК "Москва" - "Зенит" начался для петербургской команды неприятным инцидентом. Как сообщает "Фонтанка", сотрудники московского клуба "перепутали" место прибытия, и вместо аэропорта "Шереметьево" прислали автобус за петербургской командой в "Домодедово".



Менеджерам "Зенита" пришлось срочно искать такси на всю команду и тренерский штаб - понадобилось 12 машин.



Главный тренер "Зенита" Дик Адвокаат был в шоке от такого приема и вспомнил, что когда он приезжал в Москву с "Глазго", его тоже вынудили добираться до стадиона на такси, передает «Газета.Ru».