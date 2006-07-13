WBA побуждает Хаттона к выполнению своих обязанностей

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) направила своему чемпиону в полусреднем весе Рикки Хаттону официальное напоминание о том, что он должен в течение 120 дней с момента завоевания титула провести его обязательную защиту против немецкого боксера Октая Уркала. Так как до сих пор WBA не получила никаких официальных подтверждений того, что представители боксеров достигли договоренности о проведении поединка, организация приняла решение назначить пятницу 14 июля последним днем подачи документов, необходимых для санкционирования боя Хаттон-Уркал в качестве чемпионского. В том случае если документы не будут предоставлены в означенный срок, 24 июля будет проведен конкурс среди промоутеров на право организации этого поединка, сообщает AllBoxing.Ru

Хаттон завоевал титул 13 мая этого года в бою с Луисом Коллацо и это стало возможным лишь потому, что WBA согласилась предоставить этому поединку чемпионский статус в обмен на обязательство Хаттона провести первую защиту титула против обязательного претендента Октая Уркала, поединок которого с Коллацо откладывался несколько раз еще до начала переговоров Хаттона с Коллацо.