В ФИА снова снижают скорости

Очередные меры по снижению скоростей в Формуле-1 могут быть записаны в регламенте на сезон 2007 года. На этот раз речь идет о сокращении скорости в поворотах, в FIA озабочены тем, что команды смогли компенсировать потерю мощности моторов увеличением аэродинамической эффективности, что еще больше осложнило обгоны и вызвало нарекания на безопасность исторических трасс, вроде Сильверстоуна.



Всемирный Совет FIA обратился к технической рабочей группе с просьбой о разработке решений, которые позволят ограничить скорости в поворотах и ограничить прижимную силу, сообщает F1News.Ru. Предложения инженеров рассмотрят осенью и, в случае одобрения, они будут включены в регламент.