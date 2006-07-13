Всемирный Совет ФИА одобрил изменения регламента

Всемирный Совет FIA одобрил изменения регламента, предложенные Комиссией Формулы-1 в начале июля, сообщает F1News.Ru. Собственно перемен две и одна из них касается текущего сезона — формат квалификации изменится уже во Франции: отныне третья квалификационная сессия будет длиться не 20, а 15 минут.

Вторая поправка касается отмены правила "третьих машин" по пятницам, в связи с грядущим изменением формата уик-энда оно будет действовать лишь в этом сезоне, а в следующем команды пятница будет исключена из регламента Гран-при, и в этот день команды смогут проводить полноценные тесты...