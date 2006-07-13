Зидан мог стать почетным киевлянином

Обладатель золотого мяча завершившегося чемпионата мира по футболу, игрок сборной Франции Зинедин Зидан едва не стал почетным гражданином Киева, передает корреспондент «Главреда».



Такое предложение сегодня звучало из уст депутатов в зале на заседании Киевского городского совета. Правда, в конечном счете, кандидатура французского футболиста не прошла. Зато, как уже сообщал «Главред», не было возражений против главного тренера сборной Украины. В итоге, Олегу Блохину было присвоено звание «Почетный гражданин Киева».