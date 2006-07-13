Уже 23 футболиста объявили об уходе из сборных после ЧМ

Немецкий «Киккер» подсчитал, что по завершении чемпионата мира в Германии уже 23 футболиста заявили об окончании карьеры в сборных, пишет «Советский Спорт»

Полный список футболистов:

Имя,Фамилия/Страна/Клуб

1 Зинедин Зидан, Франция, Реал (Испания)

2 Клод Макелеле, Франция, Челси (Англия)

3 Оливер Кан, Германия, Бавария (Германия)

4 Луиш Фигу, Португалия, Интер (Италия)

5 Паулета, Португалия, ПСЖ (Франция)

6 Роберто Карлос, Бразилия, Реал (Испания)

7 Жуниньо Пернамбукано, Бразилия, Лион (Франция)

8 Филип Коку, Голландия, ПСВ (Голландия)

9 Тедди Лукич, Швеция, Хакен (Швеция)

10 Карлос Гамарра, Парагвай, Палмейрас (Бразилия)

11 Денис Каньиса, Парагвай, Крус Асул (Мексика)

12 Яцек Бонк, Польша, Аль-Райан (Катар)

13 Саво Милошевич, Сербия, Осасуна (Испания)

14 Младен Крстаич, Сербия, Шальке (Германия)

15 Предраг Джорджевич, Сербия, Олимпиакос (Греция)

16 Хатем Трабелси, Тунис, Аякс (Голландия)

17 Карел Поборски, Чехия, Ческе Будейовице (Чехия)

18 Пауло Сесар, Ванчопе, Росарио (Аргентина)

19 Рональдо Гомес, Коста-Рика, Саприсса (Коста-Рика)

20 Сами Аль-Джабер, Саудовская Аравия, Аль-Хилал (Саудовская Аравия)

21 Мохаммед Аль-Деайя, Саудовская Аравия, Аль-Хилал (Саудовская Аравия)

22 Хидетоси Наката, Япония, Болтон (Англия)

23 Клаудио Рейна, США , Манчестер Сити (Англия)