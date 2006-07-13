«Хонда» ввела в строй новый аэродинамический полигон

Вчера на базе команды "Формулы-1" "Хонда" в Брэкли прошла официальная церемония ввода в действие нового аэродинамического полигона, передает «Спорт-Экспресс». Полностью автоматизированный комплекс позволит работать с машиной в натуральную величину, создавая в пятиметровой рабочей трубе воздушный поток со скоростью до 80 метров в секунду. Машина будет устанавливаться на металлическую ленту, которая также способна двигаться со скоростью 80 метров в секунду, что, по словам представителей команды, позволит решать самые разнообразные задачи.