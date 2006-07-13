Марадона не собирается возглавлять сборную Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона не претендует на пост наставника аргентинской сборной. «Если кто-то захочет, чтобы я занял это место, меня легко найти», - сказал Марадона.

Что касается чемпионата мира в Германии, то, по мнению Марадоны, нынешнего наставника Хосе Пекермана «не в чем упрекнуть». Но в то же время он сказал, что не одобряет замены, которые тренер произвел во время матча сборной против Германии, который стал последним для Аргентины на этом чемпионате. Марадона отметил, что у него осталось чувство, что «это был тот чемпионат, который Аргентина могла выиграть».

Напомним, что после поражения сборной Аргентины в четвертьфинале ЧМ от сборной Германии наставник команды Хосе Пекерман подал в отставку. В свою очередь, президент Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондона намеревается уговорить его остаться на посту главного тренера, пишет «Советский Спорт»