Пляжный гандбол. ЧЕ. Мужская сборная Украины выходит из группы

На чемпионате Европы по пляжному гандболу мужская сборная Украины решила вопрос выхода из группы. Выступая в группе "D" наши гандболисты вчера обыграли сборную Италии 2:0 (20:12, 21:20), а затем уступили сборной Испании 0:2 (14:21, 21:26). В игре Украина - Испания определился победитель группы. Наша сборная заняла 2 место, сообщает «Наш спорт»

Теперь во втором групповом раунде сборная Украины сыграет против сборных Венгрии, Германии и Швейцарии. Наша команда начинает второй групповой этап, имея 2 очка в активе (за победу над Италией).

Женская сборная Украины первую победу на чемпионате Европы-2006 одержала в игре против сборной Италии 2:1 (5:8, 14:6, 6:5). В поединке с гандболистками России наши спортсменки уступили 0:2 (11:17, 9:12).