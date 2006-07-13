Украинские юниоры зачехляют ракетки

На этой неделе в Германии проходит крупный юниорский теннисный турнир 1-й категории, на котором выступили 4 наших девушки и 1 юноша. Иван Аникапов в первом круге обыграл бельгийца Корнелла Сандерса 6:3, 6:2, а во втором потерпел поражение в игре против словенца Альяза Бедеве 6:3, 2:6, 3:6, 2:6.

В состязаниях девушек Настя Гримальская и Настя Васильева играли в квалификации, пройти которую не смогли. Позже организаторы турнира предоставили Васильевой статус "лаки-лузер", и Настя в первом круге уступила немке Линде Берлинеке 3:6, 1:6. Ещё одна наша теннисистка Татьяна Арефьева играла на "Джермани опен" под 15-м номером посева. Сегодня во втором круге турнира Татьяна уступила итальянке Клаудии Джиовоне 3:6, 4:6.

Последний шанс заработать рейтинговые баллы на турнире в Германии из украинок остался у Анастасии Грымальской, которая в парном разряде вместе с итальянкой Лалой Меччико вышла в четвертьфинал, пишет «Наш спорт»