Баскетбол. Украинка является лучшим бомбардиром турнира

20-летняя баскетболистка молодёжной сборной Украины и чешского клуба "Локомотив" Анна Зарицкая на чемпионате Европы в Шопроне сохраняет за собой 1 место в списке бомбардиров турнира, сообщает «Наш спорт». Вчера, в игре против сборной Италии Аня набрала 21 очко, и после 5 игр набрала 100 очков.

Отметим, что 2 место в списке бомбардиров чемпионата Европы занимает ещё одна украинка, Александра Горбунова, которая в 5 играх набрала 96 очков. Жаль, что имея в своём составе двух лучших снайперов чемпионата, наша команда в Шопроне никак не может прервать серию неудачных игр.