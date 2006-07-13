ФИФА отменила дисквалификацию Греции

Возвращение Греции в мировой футбол оказалось возможным благодаря тому, что греческий парламент проголосовал во вторник за поправки к законам о спорте, сообщает «Би-Би-Си»

Греция была отстранена от международных соревнований по футболу 3 июля из-за того, что ФИФА усмотрела слишком большое влияние правительства на деятельность греческой федерации футбола. После этого представители ФИФА встретились с представителями греческих властей и федерации футбола Греции для обсуждения возможных выходов из сложившейся ситуации.

Результатом этих переговоров стало состоявшееся во вторник голосование в греческом парламенте. Согласно принятой поправке, федерация футбола Греции отныне будет осуществлять свою деятельность самостоятельно, но при этом решится государственного финансирования.

Теперь греки сумеют защитить титул действующих чемпионов Европы на турнире, финальная часть которого пройдет в 2008 году, а отборочные матчи начнутся уже этой осенью.