У призерши Олимпиады отобрали в Москве квартиру

Бронзового призера Олимпийских игр-2006 в Турине по лыжным гонкам Алену Сидько спортобщество «Динамо», под флагом которого она выступает, лишило служебной квартиры в Москве. Об этом рассказал супруг спортсменки Евгений Чумичев, передает агентство «Весь спорт».



«Служебную квартиру в Москве, на Речном вокзале, Алене выделили в родном «Динамо» за удачное выступление на туринской Олимпиаде, - сказал Евгений Чумичев. - Изначально нам пообещали, что жилье будут снимать для нашей семьи в течение года. Однако теперь руководство спортобщества заявило, что квартира стоит слишком дорого - около тысячи долларов в месяц, и «Динамо» не может позволить себе такие расходы. Взамен нам с женой предлагают комнату в общежитии, но, как сами понимаете, после изматывающих многомесячных сборов хочется приезжать именно к себе домой, а не пойми куда.



Конечно, мы подчинились решению спортобщества «Динамо», и все вещи вывезли из квартиры на Речном вокзале еще до 1 июля. Фактически теперь наш статус - бездомные. Хорошо, сейчас находимся на сборах в Финляндии. По приезду в Москву будем договариваться с друзьями о ночевках. 22 июля состоится совет директоров спортобщества «Динамо». Государственный тренер по лыжным гонкам Геннадий Раменский обещал вступиться и вынести нашу проблему на повестку дня».



Алена Сидько является воспитанницей красноярской школы лыжного спорта. В данный момент по параллельному зачету представляет Красноярский край и Московскую область. На Олимпиаде в Турине выиграла бронзовую медаль в новой олимпийской дисциплине - спринтерской гонке передает «Советский Спорт».