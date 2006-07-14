Роналдо укладывают на операцию

Бразильскому футболисту Роналдо в субботу будет сделана операция на колене, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.



Хирургическое вмешательство, которое будет заключаться в удалении отложений извести в большой берцовой кости левой ноги, будет проведено в одной из клиник Рио-де-Жанейро.



В течение последних дней необходимость операции стала предметом обсуждения между Роналдо и мадридским клубом «Реал», за который выступает зубастик. Футболист говорил о необходимости лечь на операционный стол, руководство «королевского клуба» с ним не соглашалось.



В итоге операция все же состоится. Ее проведет врач сборной Бразилии Жозе Луис Рунку в присутствии руководителя медицинского департамента «Реала» Альфонсо дель Корраля.