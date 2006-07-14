Белик уходит из «Шахтера» в «Динамо»?

Как стало известно из неофициальных источников, нападающий “Шахтера” и сборной Украины Алексей Белик переходит в киевское “Динамо”.



Переговоры по этому трансферу идут непосредственно между президентами «Динамо» Игорем Суркисом и «Шахтера» Ринатом Ахметовым. И хотя чемпионы страны не хотели бы усиливать своего главного конкурента, в интересах форварда национальной сборной этот переход может состояться. У Белика было финансово выгодное предложение от донецкого «Металлурга», но Алексей не захотел переходить во второй донецкий клуб, а вот сменить Донецк на Киев нападающий согласен, передает Террикон.



Одним из дополнительных стимулов является то, что киевское «Динамо» может возглавить… тренер сборной Украины Олег Блохин, который впервые пригласил Алексея в национальную команду. В данный момент Блохин раздумывает над предложением президента «Динамо».



Если трансфер Белика в «Динамо» состоится, то это будет первый переход из «Шахтера» в «Динамо» за 14 лет. Летом 1992 года последним футболистом сменившим «оранжево-черную» футболку на «сине-белую» был Сергей Ребров.