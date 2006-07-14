Тренером сборной Италии стал Донадони

Новым тренером итальянской футбольной сборной вместо покинувшего этот пост после чемипоната мира 2006 года в Германии Марчелло Липпи стал 43-летний Роберто Донадони. Об этом сообщила в четверг вечером Итальянская федерация футбола, передает «РИА«Новости».



Донадони, сам бывший футболист, игравший за "Милан" и за национальную сборную, участвовавший в чемпионате мира 1994 года, когда Италия проиграла Бразилии по пенальти в финальном матче, начал тренерскую карьеру в 2001 году. В сезоне-2004/05 он тренировал команду "Ливорно", входящую в итальянскую серию А, а затем подал в отставку.