Скончался организатор ЧМ-2006

Чиновник оргкомитета чемпионата мира по футболу, координатор проведения в Берлине всех мероприятий, связанных с ЧМ-2006 Юрген Кисслинг скончался в четверг, 13 июля, в немецкой столице. Сразу после финального матча между сборными Италии и Франции Кисслинг в своем доме в пригороде Берлина Рейникендорфе совершил попытку самоубийства.



Он выстрелил себе в голову из пистолета, однако остался жив. Его обнаружили полицейские и врачи "скорой помощи", которых вызвал сосед Кисслинга, услышавший выстрел. Причины, толкнувшие чиновника на попытку самоубийства, выясняются, передает BBC News. 65-летний Кисслинг жил вдвоем с 14-летней дочерью, а его сын от первого брака жил отдельно, передает «Лента.ru».

Юрген Кисслинг во время мирового первенства предложил организовать у Бранденбургских ворот "фанатскую милю", которая пользовалась громадной популярностью. Сотни тысяч фанатов, не доставших билетов на матчи, могли смотреть трансляции всех игр на гигантских телевизионных экранах.