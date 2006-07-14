ИААФ утвердила рекорды Гебреселасси

Международная федерация IAAF ратифицировала рекорды на 20 км и 21, 1 км знаменитого эфиопского бегуна Хайле Гебреселасси, установленные на полумарафоне в Chang's Rock 'n' Roll Arizona Marathon & Half-Marathon в Финиксе (штат Аризона), прошедшего 15 января, сообщает «Легкая атлетика»

Так на дистанции 20 км рекордное время теперь равняется- 55.48 (до этого рекорд 56.18 принадлежал кенийскому представителю Полу Тергату, рекордсмену мира на марафоне), а на полумарафоне-58.55 (Хайле превысил результат Самюэля Ванджиру- 59.16).