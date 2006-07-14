Великая марафонка Рэклифф ждет первенца

Величайшая марафонка современности, англичанка Пола Рэклифф ожидает своего первенца к началу следующего года, пишет «Легкая атлетика»

Обладательница четырех самых быстрых результатов из пяти, действующая рекордсменка мира на марафоне (ее феноменальный результат равняется- 2часа15минут25сек.), трехкратная победительница марафона в Лондоне, чемпионка марафонов в Нью-Йорке и Чикаго, золотая медалистка чемпионата мира прошлого года в Хельсинки объявила, что намерена полностью восстановиться к Олимпийским Играм в Пекине 2008 года.