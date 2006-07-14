FINA опубликовала программу ЧМ по водным видам спорта

Международная федерация любительского плавания (FINA) опубликовала программу 12-го Чемпионата Мира в Мельбруне 2007, там не будет утренних финалов, как планируется на Олимпийских Играх-2008 в Пекине. Программа игр в Пекине зависит от решения Международного Олимпийского комитета, который примет решение по данному вопросу в августе, передает «СпортОнлайн»

Напомним, что инициатором такого новшества была телекомпания NBC (США), выкупившая права на трансляцию плавания, и предложившая изменить программу ради удобства американских зрителей.

Последовательность заплывов не сильно отличается от традиционной, однако может озадачить тех, кто собирается атаковать по нескольким направлениям, например Майкл Фелпс и Лаура Манаду. Изменения коснулись финалов третьего и пятого дней соревнований, например, в третий день заплыв 1500 м вольным стилем (женщины) с первого места в программе сместили на четвертое, что слишком близко к полуфиналу 200 м вольным стилем (женщины), и это может быть не удобно для спортсменок, которые планируют стартовать на этих дистанциях (та же Лаура Манаду).

В пятый день 200 м комплексом идет сразу же после 100 м вольным стилем. Если Фелпс заявится на спринт, ему сразу же придется плыть комплекс. В Монреале между этими видами было несколько заплывов на 200 м.

Соревнования по плаванию будут проходить во временном бассейне в Род Лавер Арене, вместимостью 15000 зрителей. Плавание в программе чемпионата с 25 марта по 1 апреля.

Синхронное плавание - с 17 по 24 марта в том же бассейне, что и плавание.

Прыжки в воду - с 18 по 25 марта в закрытом бассейне Акватик в центре Мельбруна.

Водное поло пройдет в открытом бассейне с 19 марта по 1 апреля.

Марафонское плавание будет проходить в водах St. Kilda Beach.