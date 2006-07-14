«Днепр» отправился во Францию без своих болельщиков

Сегодня игроки и тренеры "Днепра" отправились во Францию. Завтра команду Олега Протасова ждёт поединок третьего раунда Кубка Интертото против марсельского "Олимпика". К сожалению, наша команда будет завтра лишена поддержки своих болельщиков. Посольство Франции в Украине отказало в оформлении виз болельщикам, а также ряду днепропетровских журналистов, мотивируя свой отказ длительной процедурой оформления и малыми сроками до игры, сообщает «Наш спорт»

Перед вылетом из Днепропетровска защитник "Днепра" Владимир Езерский на наш вопрос "Помните ли вы игры "Днепра" и "Марселя" в 2004 году?" ответил: "Конечно, я запомнил те два матча очень хорошо. Я не забыл как в Марселе я попал в штангу ворот, которые защищал Бартез...Если тренеры доверят мне место на поле, я обязательно постараюсь в этот раз бить точнее..."

Сегодня вечером в городе Истр наша команда проведёт предматчевую тренировку. Также, в распоряжении тренеров "Днепра" поступила видеозапись последнего контрольного поединка "Марселя" против польской "Легии".