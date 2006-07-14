Бразилия будет претендовать на ЧМ-2014 и Олимпиаду-2016

В четверг президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва подтвердил, что страна готова принять чемпионат мира-2014 и Олимпиаду 2016 года, передает «Советский Спорт»

На пресс-конференции посвященной презентации официального талисмана панамериканских игр 2007 года да Сильва заявил, что Бразилия может провести эти турниры не хуже других, более богатых, стран. «Настало время, когда спортивный мир должен понять, что Бразилия заслуживает нового шанса, - сказал да Сильва. Мы должны доказать, что хоть Бразилия и является бедной страной с большим количеством проблем, но в области спорта она полностью компетентна. Мы вполне можем организовать соревнования самого высокого мирового уровня». Президент заявил, что сначала Бразилия попытается заполучить ЧМ-2014, а если будет опять отвергнут, то и Олимпиаду 2016 года.

Напомним, что Рио-де-Жанейро был отвергнут как один из возможных кандидатов на проведение Олимпиады-2012 года.