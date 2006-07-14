Китайская сборная может заполучить английского наставника

Руководство китайского футбола предложило английскому специалисту Ховарду Уилкинсону возглавить национальную сборную для подготовки к Олимпиаде-2008 и чемпионату мира-2010, передает «Советский Спорт»

«Мы связались с Уилкинсоном по поводу этой работы около двух недель назад, - сказал Вонг Йингуан, генеральный менеджер китайской футбольной ассоциации. – Кроме него мы рассматриваем кандидатуры еще нескольких иностранных специалистов, и мы объявим свое окончательно решение в течение двух или трех недель, может быть быстрее».

Уилкинсон ранее возглавлял шанхайский клуб «Шанхай Шэньхуа», а наиболее заметным достижением в карьере англичанина пока была победа вместе с «Лидсом» в чемпионате Англии в 1992 году.