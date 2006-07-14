Ракета «Хизбаллы» сорвала футбольный матч

В четверг, 13 июля, израильский рефери отменил футбольный матч с участием местных клубов после того, как рядом с его домом взорвалась ракета, выпущенная с территории Ливана боевиками радикального шиитского движения "Хизбалла". Яков Бен-Хамо заявил, что не может сосредоточиться на футболе, и отказался обслуживать игру, пишет «Лента.ru»

Арбитр должен был судить товарищеский матч между клубом местной премьер-лиги "Байтаром" (Иерусалим) и одной из команд второго дивизиона. "Извините, я не могу продолжать работу", - сказал Бен-Хамо, которому сообщили о случившемся прямо во время игры. Рефери проживает в Хайфе, где и взорвалась ракета.

Напомним, что военная операция израильских вооруженных сил на территории Ливана началась в среду, 12 июля, после того как боевики "Хизбаллы" вторглись в Израиль и захватили в заложники двух солдат ЦАХАЛ.