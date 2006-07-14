Президенту Федерации футбола Бразилии грозит тюрьма

Президент Конфедерации футбола Бразилии (CBF) Рикардо Тешейра обвиняется в финансовых махинациях и неуплате налогов. Если следствие представит суду достаточно доказательств виновности главного футбольного чиновника страны, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до десяти лет, сообщает «Лента.ru»

Сейчас бразильская полиция изучает подробности финансовой деятельности Тешейры в 1998 году. Тогда CBF взяла кредит на 30 миллионов долларов в одном из банков США (его название не разглашается), а Тешейра, как полагает следствие, получил значительную сумму в качестве "отката".

Кроме того, главе CBF инкриминируется неуплата налогов и перевод средств на счета одного из банков на Каймановых островах (офшорная зона). Последние обвинения предъявлены также генеральному секретарю федерации Марко Антонио Тешейре (имеет ли он родственные связи с Рикардо Тешейрой, не сообщается), и финансовому директору организации Жозе Салиму.

Любопытно, что скандал разгорелся сразу после окончания чемпионата мира по футболу, где сборная Бразилии в 1/4 финала уступила Франции (0:1). Это выступление стало худшим для национальной команды за последние 16 лет - в 1990 году бразильцы "вылетели" уже в 1/8 финала.