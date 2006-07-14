Российский боксер Роман Кармазин полностью восстановился после поражения от американца Кори Спинкса и потери титула чемпиона мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) 8 июля, и уже готов к новым боям, сообщил Стивен Баш, менеджер Романа Кармазина. «В настоящее время Роман Кармазин проводит свой отпуск в США, однако уже в ближайшие две недели приступит к тренировкам, — сказал Стивен Баш. — Он сделает все, чтобы извлечь уроки из обидного поражения от Спинкса, причиной которого стали сразу несколько ошибок самого Кармазина, а также спорное решение немецкого судьи. Я не завидую следующему сопернику Романа. Он раздосадован и буквально рвется в бой», пишет AllBoxing.Ru

Стивен Баш напомнил, что если бы рефери из Германии отдал последний раунд не Спинксу, а Кармазину, бой завершился бы вничью, и Кармазин сохранил бы свой титул чемпиона мира по версии IBF. «Но это поражение не отразится негативно на статусе Кармазина. Даже взыскательная американская публика склонна признать, что победа Спинкса оказалась случайной», — добавил Стивен Баш.

Он также сообщил, что Кори Спинкс отказал Роману Кармазину в реванше. «Спинкс сразу отказался от матча-реванша с Кармазиным, — сказал Стивен Баш. — Он боится повторного боя, потому что понимает: у него не будет ни единого шанса. Тем не менее, в ближайших планах Кармазина значатся два поединка, которые он хочет провести до конца этого года». Стивен Баш рассказал, что существует договоренность с крупнейшим американским промоутером Доном Кингом, что в случае победы в обоих поединках, Роман Кармазин вновь получит шанс биться за титул. «Однако имена будущих соперников Кармазина пока неизвестны», — отметил Баш.