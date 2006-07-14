Инженеры Cosworth проверят мотор на машине Росберга

Инженеры Cosworth сегодня вечером проведут полную проверку мотора на машине Нико Росберга, во время первой сессии свободных заездов из-за ошибки команды было превышено максимальное число оборотов и у мотористов есть сомнения в том, что он выдержит дистанцию гонки, сообщает F1News.Ru

Вторую сессию Нико проедет с тем же мотором, а если вечером выяснится, что его ресурс недостаточно велик, то немцу поставят новую версию двигателя — Series 6, которую в этот уик-энд использует Марк Уэббер. Разумеется, это приведет к потере десяти мест на старте.