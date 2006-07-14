В Bridgestone обещают равенство

Руководство компании Bridgestone, второй раз за последние две недели, обещает командам соблюдать паритет в следующем сезоне. В 2007-м Bridgestone будет единственным поставщиком резины, и сегодняшние клиенты Michelin не без оснований считают, что их соперники получат некоторое преимущество, по крайней мере, в первых гонках сезона, сообщает F1News.Ru

Хисао Суганума, Bridgestone: "В следующем году многое изменится, резина будет гораздо консервативнее и в любом случае не сыграет такую решающую роль, как сегодня. Возможно, мы сделаем шаг назад, но все будут работать в равных условиях — уже сейчас инженеры компании обсуждают подробности с командами, чтобы они могли заложить требуемые характеристики в проекты своих новых машин. Команды получат одинаковую резину, а мы поможем добиться ее максимальной эффективности на конкретном шасси".