В Финляндии стартовал ЧМ по болотному футболу

14 июля 2006, 17:15

В Финляндии в городке Хюрюнсалми (Hyrynsalmi) с 14 по 16 июля проходит чемпионат мира по болотному футболу, передает ИА «Спортком». Как рассказал представитель организационного комитета чемпионата Юрки Вяянянен (Jyrki Vaananen), носящий титул "болотного барона", в этом году для участия в соревнованиях зарегистрировались более 275 команд из Великобритании, Швеции, Исландии, России, Германии, Бельгии и, конечно, Финляндии.
Согласно правилам, игра состоит из двух таймов по 13 минут каждый. На поле размером 60 на 35 метров от каждой команды могут находиться пять игроков и вратарь. Игроки гоняют мяч в болотной грязи, порой проваливаясь в нее по колено, а то и глубже, и пытаются забить гол.
По словам Вяянянена, для участия в игре требуется немалая сила и выносливость, поскольку играть часто приходится под палящим солнцем, отбиваясь при этом от комаров, а для того чтобы забить гол в болоте необходима сноровка и хорошая тактика.
Чемпионат по традиции пройдет на болотном стадионе Vuorisuo, где для игроков оборудованы пятнадцать "футбольных полей", сплошь покрытых болотной грязью.
Первый чемпионат Финляндии по болотному футболу прошел в 1998 году, а в 2000 году соревнования вышли на международный уровень.
В Европе Финляндия уже давно прославилась своими оригинальными спортивными пристрастиями. Известный чемпионат мира по перетаскиванию жен ежегодно собирает участников и зрителей со всего мира. А чего только в Финляндии не метают: и резиновые сапоги, и рубанки, и скамейки для доения коров, не говоря уже о мобильных телефонах.
Исследователи финских национальных традиций сходятся во мнении о том, что популярность таких нетрадиционных "видов спорта" напрямую связана с главной чертой финского характера - "sisu", то есть упорством, порой доходящим до упрямства, и своеобразным чувством юмора. Так что идея забраться в болото для игры в футбол - это одновременно и шуточное соревнование, и серьезное физическое испытание.
А вообще к своим болотам, так же как и к остальной природе, финны относятся трепетно и бережно.
Сегодня, когда спортсмены будут гонять мяч в болоте, группа международных исследователей направится из финского города Киттиля (Kittila) в экспедицию по болотам Лапландии. 24-26 июля по результатам экспедиции состоится международный научный конгресс в городе Таммела.
В Финляндии болота начали охранять с 1960-х годов, в а конце 1970-х была разработана программа по эффективному использованию и охране болот.

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