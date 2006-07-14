Сычев признан самым популярным футболистом России

Форвард московского "Локомотива" Дмитрий Сычев назван самым популярным российским футболистом, ему отдали предпочтения 38% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса, проведенного в начале июля в 46 российских регионах. При этом в 2006 году Сычева назвали лучшим российским футболистом 36% болельщиков.

Выдающиеся качества полузащитника московского "Спартака" Егора Титова как профессионала и человека отмечают более четверти любителей футбола (26%). В 2005 году это отмечал только каждый десятый.

Удалось увеличить свою популярность, причем существенно, нападающему "Зенита" и сборной России Александру Кержакову (с 5% в прошлом году до 18 - в настоящее время) - он на третьем месте по популярности у российских болельщиков.

Также позитивные изменения в рейтинге коснулись полузащитника "Зенита" Андрея Аршавина (с 5% в 2005 году до 12 - в 2006-м), полузащитника "Динамо" (Москва) Алексея Смертина (с 6 до 9%), и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (с 1 до 6%).

В то же время результаты опросов 2006 года позволяют констатировать некоторое снижение популярности таких футбольных знаменитостей как вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников (с 10% в 2005 году до 6% в 2006 году), а также бывший защитник "Сатурна" (Раменское) Виктор Онопко (с 6% до 3%). Такие действующие игроки, как Александр Панов, Дмитрий Хохлов и Владимир Бесчастных, в этом году вообще выпали из топ-20 рейтинга ВЦИОМа.

В опросе приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4%, пишет «Спорт-Экспресс»