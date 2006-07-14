Невмывака дисквалифицирован на один год

Защитник запорожского "Металлурга" и молодежной сборной Украины Дмитрий Невмывака отстранен на один год от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой ПФЛ Украины, сообщает «Спорт-Экспресс»

Напомним, что во время молодежного ЧЕ в Португалии Невмываку обвинили в применении препарата, запрещенного УЕФА. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что игрок принимал его по назначению врача по месту жительства, не уведомив никого ни в клубе, ни в сборной. Запорожский клуб может подать апелляцию в срок до 15 июля.